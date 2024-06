Schwerer Autounfall bei Torgelow: Zweiter Fahrer gestorben Stand: 25.06.2024 12:06 Uhr Bei einem Unfall in der Nähe von Torgelow ist am Montagabend ein 18-Jähriger mit seinem Auto in einer Rechtskurve frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Beide Fahrer erlagen ihren Verletzungen.

Auf der Kreisstraße zwischen Torgelow und Liepgarten (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei hatte ein 18-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der junge Mann in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Der Wagen kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

18-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Für den 18-jährigen Fahrer des ersten Unfallwagens kam jede Hilfe zu spät. Er wurde durch den Zusammenprall in seinem Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Sein 17-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Auch er wurde in die Klinik nach Ueckermünde gebracht.

Zweiter Fahrer im Krankenhaus gestorben

Während Einsatzkräfte die beiden Insassen des auf dem Dach liegenden Autos befreiten, fing das Fahrzeug Feuer. Der 21-jährige Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht, wo er seinen Verletzungen später erlag. Sein 18-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde im Klinikum in Ueckermünde weiterversorgt.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Wegen der Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße zwischen Torgelow und Liepgarten für fünf Stunden gesperrt werden. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber waren auch vier Rettungswagen und drei Notarztwagen im Einsatz. Auch die Freiwilligen Feuerwehren Liepgarten und Ueckermünde haben mit fünf Fahrzeugen und 20 Kameraden den Rettungseinsatz unterstützt.

