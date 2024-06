Im Einsatz mit der Polizei Stralsund: Haftbefehle, Waffen, Parkverbot Stand: 03.06.2024 15:29 Uhr Mit der Kamera ganz nah dran bei Polizeieinsätzen. Ein NDR Team hat drei Polizisten in ihrem Arbeitsalltag in Stralsund in Vorpommern begleitet. Bei den Einsätzen geht es um Waffen, Schlägereien und tote Katzen.

Überraschungen lauern überall: Diese hier hat vier Patronen und liegt unter einem Schutthaufen am Parkhaus in Stralsund. Zufällig haben Tim Poddig, Christoph Auerbach und Hans Hartung von der Polizei in Stralsund (Kreis Vorpommern-Rügen) ein Waffenversteck entdeckt. Die geladene Schreckschusspistole gibt Rätsel auf und ist ein weitere Fall für die drei Polizeibeamten.

"Ich glaube, es ist das Ziel von uns allen, gesund nach Hause zu kommen." Hans Hartung, Polizist in Stralsund

Keine Schicht ist wie die andere und vor allem sei nichts planbar, erklärt Hans Hartung: "Ich glaube, es ist das Ziel von uns allen, gesund nach Hause zu kommen", fügt er noch hinzu.

Ein Team aus dem NDR Vorpommernstudio in Greifswald hat die Beamten mehrere Tage begleitet und war ganz nah dran bei Einsätzen mit streitenden Nachbarn, bei Diskussionen mit Falschparkern. Das junge Stralsunder Team muss täglich viele Einsätze bewältigen. 15.000 waren es im vergangenen Jahr. Häufig sind es Straftaten wie Betrug, Diebstahl- und Körperverletzungsdelikte, aber auch Verkehrsunfälle und Dauerausreißer, um die sie sich kümmern müssen. Die Anzahl ihrer Fälle nimmt zu und immer öfter werden sie und auch Rettungskräfte angegriffen, beschimpft und in ihrer Arbeit behindert.

Ganz nah dran am Einsatzgeschehen: Polizeialltag in Stralsund

Die Reportagen über die Polizei in Stralsund sind Teil der NDR Nordreportage "Polizeistreife Nord", in denen Einsatzkräfte aus dem ganzen Norden im Mittelpunkt stehen. Alle Fälle aus Stralsund finden Sie in diesem Artikel. Die Zuschauer kommen ganz nah ran, als wären sie mit in den Einsatz gefahren. Sie sind dabei, wenn die Polizisten Autofahrer stoppen, die während der Fahrt das Handy bedient haben. Die Zuschauer sehen, wie die Beamten einen Mann festnehmen, der eine Prostituierte ausgeraubt haben soll. Und die Zuschauer erleben, wie die Polizisten mit der Feuerwehr den Kadaver einer Katze bergen.

Rund 150 Beamte des Polizeihauptreviers und des Kriminalkommissariats sorgen in der Hansestadt Stralsund für Ordnung und Sicherheit, arbeiten eng zusammen. Dabei geht es manchmal auch nicht um scharfe Waffen, Raub und Unfälle, sondern einfach um einen kleinen Umweg zum Seniorenheim, um eine Rentnerin zurückzubringen, die allein den Weg wohl nicht gefunden hätte.

