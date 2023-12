Stand: 15.12.2023 06:50 Uhr Schwaan: Photovoltaikanlage an der Bahn kann gebaut werden

In Schwaan ist der Weg frei für die schon lange geplante Photovoltaikanlage: Nach Vertragsschluss kann ein Investor auf etwa 20 Hektar städtischer Fläche entlang der Bahntrasse die Anlage bauen. Das haben die Stadtvertreter am Donnerstagabend auf ihrer Sitzung bekannt gegeben. Langfristig, so Stadtrat Dirk Antelmann, wolle die Stadt Schwaan aber die Hälfte der Anlage kaufen, damit die Einnahmen in den städtischen Haushalt fließen könnten.

