Schwaan: Großbrand von Fabrikgebäude gelöscht Stand: 06.09.2024 11:31 Uhr Am frühen Freitagmorgen ist in Schwaan ein ehemaliges Fabrikgebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer inzwischen löschen.

In Schwaan (Landkreis Rostock) ist am frühen Freitagmorgen ein ehemaliges Fabrikgebäude in Brand geraten. Das Feuer konnte inzwischen von der Feuerwehr gelöscht werden, so ein Sprecher der Polizei.

Gebäude in vollem Ausmaß gebrannt

Der Notruf soll gegen 0.45 Uhr in der Rettungsleitstelle des Landkreises Rostock eingegangen sein. Der Gebäudekomplex habe in vollem Ausmaß gebrannt, als Polizei und Feuerwehr eintrafen. Rund 90 Feuerwehrleute aus sechs umliegenden Gemeinden konnten das Feuer unter Kontrolle kriegen, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt sei niemand - eine Gefahr für umliegende Wohnhäuser sei nicht bestanden.

Großteile des Komplexes vollständig abgebrannt

Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Allerdings seien Großteile des Komplexes vollständig abgebrannt. Der Gebäudekomplex wird von mehreren Unternehmen als Lagerhalle genutzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und ermittelt wegen des Verdachts auf schwere Brandstiftung.

