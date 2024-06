Schmuggerow: Größte Rauchschwalbenkolonie MVs im Hühnerstall Stand: 19.06.2024 10:19 Uhr Rauchschwalben - man erkennt sie an ihrem braun-rötlichen Gesicht - gibt es in Mecklenburg-Vorpommern immer weniger. In einem Hühnerstall in Schmuggerow bei Ducherow (Vorpommern-Greifswald) allerdings befindet sich die wohl größte Kolonie des Landes.

Seit einigen Wochen sind die Schwalben wieder im Land. Und während Mehlschwalben unter Dachüberständen Nester bauen und brüten, brauchen Rauchschwalben feste Gebäude, wo sie sich im Inneren niederlassen können, Ställe zum Beispiel. Doch die gibt es immer weniger. In einem Hühnerstall in Schmuggerow allerdings beringen zwei Biologen gerade Jungvögel der wohl größten Rauchschwalbenkolonie MVs.

80 Rauchschwalbennester in einem Hühnerstall

Carl-Henning Loske ist Biologe an der Greifswalder Universität. Zusammen mit seinem Vater Karl Heinz Loske kümmert er sich seit Jahren ehrenamtlich um Schwalben in Vorpommern. In dem kleinen Hühnerstall haben die beiden 80 Rauschwalbennester gezählt. In einigen sind im Moment Jungvögel, die Vater und Sohn bringen wollen: "Anhand dieses Rings lässt sich jeder Vogel eindeutig identifizieren und egal in welchem Land in Europa, oder in Afrika, Asien oder wenn er in Nordamerika gefunden würde, könnte man genau sagen, der ist hier aus diesem Stall und am heutigen Tage von uns beringt worden", so Carl-Henning Loske.

Zahl der Rauchschwalben-Rückkehrer gesunken

Die Zahl der Rückkehrer liegt laut Naturschutzbund etwa 15 Prozent hinter der des Vorjahres. Ornithologe Karl Heinz Loske sieht hier zwei Gründe für den Rückgang. Zum einen würde es immer weniger Agrarbetriebe mit Rindern geben. Betriebe, in denen man die Schwalben früher häufig antreffen konnte und die sich nun andere Ställe suchen oder an andere Schwalbenkolonien ranhängen würden. Nach und nach wird es dann aber knapp mit dem Raum. Zum anderen: "Aber entscheidend ist das Insektenangebot, also wenn wir eine Landschaft haben mit Feuchtgrünland oder Extensivgünland, dann haben wir auch einige Rauchschwalbenkolonien noch in der Nähe", so Loske.

Und so ist in dem kleinen Hühnerstall wohl die derzeit größte Rauschwalbenkolonie in Mecklenburg-Vorpommern zu finden. In einem Nest sind sogar sechs Jungvögel - das Nahrungsangebot ist derzeit gut, sagen die beiden Ornithologen. Und immer mal wieder trifft Carl-Henning Loske auf einen Vogel, den er selbst beringt hat: "Und dann stellt man fest, oh, der ist ja schon vor fünf Jahren hier ausgeflogen und der ist wirklich genau hierhin wieder zurückgekommen und man hat sofort im Kopf, der Ring, da ist ein bisschen Staub und man denkt, der ist jetzt schon fünf mal über die Sahara geflogen. Das ist dann, wenn man das geistig nachvollzieht, eine unglaubliche Leistung, die einen immer wieder fasziniert."

Afrika besonders gefährlich für die Rauchschwalben

Viele der Schwalben kommen auf dem Zug oder auch in den Überwinterungsgebieten um. In Afrika beispielsweise werden sie zu Tausenden gefangen und gegessen. Um so wichtiger sei es, viel über sie zu erfahren und da helfen die Ringe. Fast 500 Rauschwalbenjungen haben die beiden in dieser Saison schon beringt.

