Schleuse Banzkow geschlossen - Schleusenwärter gesucht

Die Schleuse Banzkow südlich von Schwerin ist die einzige Wasserzufahrt zum Schweriner See und sie soll von April bis November gesperrt werden. Grund sind Personalengpässe, so ein Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Lauenburg. Gesucht wird demnach ein Schleusenwärter. Es werde gerade versucht, die Stelle intern zu besetzen, das sei bisher aber erfolglos gewesen. Deshalb habe das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Sperre bekanntgeben müssen. In Banzkow müsse immer ein Wärter vor Ort sein, weil dort eine Klapp-Brücke mit der Schleuse gekoppelt ist. Eine Betreuung aus der Ferne, wie bei vielen anderen Schleusen üblich, sei nicht möglich. Sollte die Stelle besetzt werden können, kann die Schleuse auch schon früher wieder von Booten durchquert werden. Auch im vergangenen Jahr war die Schleuse Banzkow zu Saisonbeginn länger geschlossen, weil sie saniert wurde. Damals waren Material-Lieferschwierigkeiten der Grund für die Verzögerungen.

