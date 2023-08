Schlepper sollen havarierten Tanker vor Rügen absichern Stand: 06.08.2023 18:09 Uhr Der vor Rügen havarierte Öltanker ankert weiterhin vor der Insel. Trotz eines aufkommenden Sturmes über der südlichen Ostsee soll die havarierte "Yannis P." nicht abgeschleppt werden.

Der Öltanker "Yannis P." befindet sich weiterhin etwa 20 Kilometer nördlich von Rügen in der Ostsee. Wie die zuständige Schifffahrtsbehörde mitteilte, liegt er in einem Gebiet, wo er auch bei schwerer See keine Gefahr für die umliegende Schifffahrt darstellt. Deshalb soll die "Yannis P." auch während eines Sturms auf ihrer Position bleiben. Um dies abzusichern, ist auch der Hochsee-Schlepper "MSC Dragon" aus Rotterdam eingetroffen, das Mehrzweckschiff "Arkona" und der Notschlepper "Bremer Fighter" sind zur Unterstützung vor Ort. Außerdem wird die "Yannis P." Balastwasser aufnehmen, um schwerer in der See zu liegen. Zusätzlich zur 23-köpfigen Besatzung ist ein dänischer Lotse an Bord.

Schiff war auf dem Weg nach Indien

Seit Anfang der vergangenen Woche der Hauptantrieb ausgefallen ist, liegt der 274 Meter lange Öltanker vor Rügen. Am Wochenende erwog die Reederei, das Schiff abzuschleppen. Offen blieb allerdings, wohin der Tanker gebracht werden könnte. Er hat einen Tiefgang von 13 Metern und passt damit nicht in jeden Hafen. Das Schiff ist mit Rohöl beladen, kommt aus Primorsk in Russland und war durch die Kadetrinne in der Ostsee auf dem Weg nach Mundra in Indien. Es fährt unter der Flagge der Marshallinseln, einer kleinen Republik im westlichen Pazifik.

