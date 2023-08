Schleppeinsatz verschoben: Yannis P. weiter in Ostsee vor Anker Stand: 12.08.2023 13:12 Uhr Ursprünglich sollte der manövrierunfähige Öltanker "Yannis P." vor Rügen heute in einen Hafen geschleppt werden. Doch der Einsatz verzögert sich, das Schiff wird noch eine weitere Nacht auf Position bleiben.

Der bisher im Zuge der Havarie der Yannis P. eingesetzte Hochseeschlepper "MSC Dragon" soll abgelöst werden. Nach Informationen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes hat der verantwortliche Reeder nun den Schlepper "Britoil 71" angefordert, ebenfalls aus Rotterdam. Aktuell ist dieser noch in der Nordsee unterwegs und soll am Sonntag vor Rügen eintreffen. Unterdessen sind von Barhoeft aus Gutachter an Bord der Yannis P. gegangen. Sie sollen der Versicherung des Reeders bescheinigen, dass das 274 Meter lange und voll mit Rohöl beladenen Schiff schlepptauglich ist. In welchem Hafen der Maschinenschaden des Tankers nun repariert werden soll, will die Reederei am Sonntag bekanntgeben.

Notankerung seit fast zwei Wochen

Die Yannis P. war auf dem Weg von Russland nach Indien. Seit knapp zwei Wochen liegt der Tanker nun manövrierunfähig in der Ostsee vor Anker, etwa 20 Kilometer nördlich von Rügen. Grund für die sogenannte "Notankerung" ist ein technischer Schaden: Ein Kurbelwellenlager der Hauptmaschine ist defekt. Bereits am vergangenen Wochenende gab es Pläne, das Schiff in einen Hafen zu verlegen. Sie wurden wegen des Sturms über der südlichen Ostsee zu Beginn der Woche zunächst verworfen.

