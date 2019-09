Stand: 17.09.2019 07:21 Uhr

Schiffbauer aus MV auf Neva-Messe in Russland

Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern wollen auf Russlands größter Messe für Schiffbau, Schifffahrt und Offshore-Technik in Sankt Petersburg Kontakte zu neuen Geschäftspartnern knüpfen und bestehende Kontakte ausbauen.

15 Unternehmen aus MV am Gemeinschaftsstand

Auf der Neva 2019, die am Dienstag beginnt, sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin unter anderem die Mecklenburger Metallguss GmbH aus Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und die Ostseestaal GmbH aus Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) vertreten. Gemeinsam mit 13 weiteren Unternehmen - unter anderem aus Satow und Roggentin - präsentieren sie am Gemeinschaftsstand Mecklenburg-Vorpommerns ihre Leistungen und Produkte.

Solar-Fähren beliebt bei russischen Partnern

Nach Angaben von Ostseestaal interessieren sich russische Partner besonders für die Solar-Binnenschiffe des Stralsunder Unternehmens. Es gebe bereits Gespräche mit Partnern aus Kaliningrad, heißt es von einem Sprecher der Metallbaufirma. Erste Planungen gehen zunächst von sechs Solar-Fähren für die Flussschifffahrt aus. Ostseestaal sieht große Absatzchancen in Russland. Zum Beispiel habe das Land großen Bedarf an schiffbaulichen Produkten, da die eigene Flotte aus Fracht- und Spezialschiffen erneuert werden muss, so der Technische Direktor Thomas Kühmstedt. Das Spezialunternehmen ist bereits seit mehreren Jahren auf Russlands größter Schiffbau- und Offshore-Messe vertreten.

Enge Beziehungen trotz Handelssanktionen

Trotz der bestehenden Handelssanktionen infolge des Ukraine-Konflikts hält Mecklenburg-Vorpommern enge Beziehungen zu Russland. Die wirtschaftlichen Kontakte werden dabei seit Jahren politisch flankiert. Insgesamt werden rund 25.000 Fachleute bei der Neva-Messe erwartet. Auch Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) ist mit nach Sankt Petersburg gereist.

