05.04.2024 17:21 Uhr Sassnitz: Richtfest für Millionen-Projekt "Söderblomhaus"

Vor sechs Jahren brannte das "Söderblomhaus" in Sassnitz kurz vor dem Abschluss der Sanierungsarbeiten nieder. Brandstiftung. Am Freitag hatte die Kirchengemeinde nun allen Grund zu Feiern: Der Rohbau des Neubaus steht - beim 2-Millionen-Euro-Projekt war Richtfest. Das Mehrzweckgebäude, in dem künftig unter anderem eine integrative Kita einziehen soll, steht in der Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werks Stralsund.

