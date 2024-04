Stand: 20.04.2024 18:00 Uhr Sassnitz: Mann wegen Gewalt gegen Polizeibeamten festgenommen

Die Polizei in Sassnitz auf Rügen hat einen 34-Jährigen wegen Gewalt gegen einen Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Der Mann soll am Samstagmorgen seine 41 Jahre alte Lebensgefährtin auf einem Gehweg bedrängt haben. Als dem 34-Jährigen erklärt worden sei, dass er der gemeinsamen Wohnung verwiesen werde, sei er aggressiv geworden. Dabei habe er so starken Widerstand geleistet, dass er einen 29 Jahre alten Polizeibeamten zu Fall gebracht habe. Dabei brach der Unterschenkel des Beamten. Mithilfe von Passanten wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt.

