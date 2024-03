Stand: 21.03.2024 11:45 Uhr Sassnitz: Gasaustritt bei Abrissarbeiten an ehemaliger Schule

Bei Abrissarbeiten an einem ehemaligen Schulgebäude in der Sassnitzer Innenstadt ist am Vormittag Gas ausgetreten. Feuerwehr und Polizei konnten die Havariestelle sichern und die sieben Bauarbeiter aus dem Gebäude retten. Zwölf Erwachsene und ein Kind mussten aus Sicherheitsgründen das gegenüberliegende Wohnhaus verlassen. Inzwischen ist der Gasaustritt jedoch gestoppt, verletzt wurde niemand.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen