Sassnitz: Bürgerbegehren zum LNG-Terminal offenbar unzulässig Stand: 12.01.2024 11:40 Uhr Die Stadtvertreter in Sassnitz haben ein Bürgerbegehren zum geplanten LNG-Terminal abgelehnt. Die Initiatoren wollten erreichen, dass die Stadt als Eigentümerin des Fährhafens keine Geschäfte abschließen darf, die einen Bau ermöglichen.

Zuvor waren sowohl die Stadtverwaltung als auch die untere Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises nach mehrmonatiger Prüfung zu dem Ergebnis gekommen, dass das Bürgerbegehren unzulässig sei. Etwa weil die Fragestellung suggestiv sei und so der Bürgerwillen beeinflusst werden könne. Weiter würden Nachteile etwa für Umwelt und Tourismus durch das Terminal ohne Belege angeführt. Die Sondersitzung verfolgten etwa 70 Gäste, die mit Zwischenrufen immer wieder ihren Ärger zum Ausdruck brachten.

Anwälte rieten dazu das Begehren abzulehnen

Es war eine knappe Entscheidung: Neun Stadtvertreter sprachen sich gegen das Bürgerbegehren aus und acht dafür. Dem war eine intensive Diskussion vorausgegangen. Die Stadt hatte eine Anwaltskanzlei eingeladen, die die Prüfung des Begehrens übernommen hatte und in diesem Fall beraten sollte. Letztlich rieten die Anwälte den Stadtvertretern, sich aus der Schusslinie zu ziehen. Wenn sie das Bürgerbegehren ablehnten, könnten die Initiatoren vor Gericht ziehen und somit sei die Stadt auch aus der Haftung heraus. Denn es hieß auch, dass gezahlte Fördermittel und Gelder aus bereits bestehenden Verträgen eventuell zurückgezahlt werden müssten - und das seien Beträge in dreistelliger Millionenhöhe.

Den Initiatoren bleibt nur noch der Gang vors Gericht

Wie geht es jetzt mit dem Bürgerbegehren weiter? Die Initiatoren erhalten demnächst Post und werden darüber informiert, dass sie mit der getroffenen Entscheidung nun den Rechtsweg beschreiten können. Es müsste sich dann also ein Gericht mit dem Bürgerbegehren befassen und noch einmal prüfen, ob es tatsächlich unzulässig ist. Initiator Norbert Dahms sagte zu dieser Entwicklung: "Es war von vornherein klar, dass die Entscheidung auf der Kippe liegt. Die Chance war 50 zu 50. Wir sehen es ja am knappen Ergebnis - neun dafür, acht dagegen." Er ergänzte, dass man sich nun genau überlegen müsse, ob der Gang vor Gericht Sinn mache. Er sagte, dass man sich anwaltliche Hilfe holen müsse, um an dieser Stelle klarer zu sehen. Grundsätzlich sieht Dahms weiterhin eine Chance für das Begehren.

