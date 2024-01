Stand: 04.01.2024 07:45 Uhr Sassnitz: Neue Antragsunterlagen zu LNG-Terminal liegen aus

Für das geplante LNG-Terminal im Hafen von Sassnitz-Mukran liegen seit Donnerstag neue Antragsunterlagen aus. Dabei geht es um die wasserrechtliche Erlaubnis und einen vorzeitigen Beginn des Projektes. Die Deutsche ReGas, als Betreiberin des Terminals, will bis zu 30.000 Kubikmeter Wasser aus dem Hafenbecken entnehmen. Das soll vor allem genutzt werden, um die Generatoren zu kühlen. Anschließend soll das Wasser wieder zurückgeleitet werden. Laut verschiedener Gutachten habe das keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Das Wasser werde nicht bearbeitet, nur von der Temperatur her verändert. Zudem hat die Deutsche ReGas einen vorzeitigen Beginn beantragt - spätestens zum 22. Januar. Dann soll auch der Probebetrieb für das LNG-Terminal starten. Ob das klappt, ist noch unklar, denn die Anbindungspipeline ist noch nicht fertig. Die Antragsunterlagen sind online einsehbar und sie liegen für eine Woche bei der Stadt Sassnitz und beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund aus. Einwendungen können bis zum 17. Januar eingereicht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.01.2024 | 07:30 Uhr