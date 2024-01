Stand: 01.01.2024 16:13 Uhr Sanitz: 97-Jähriger fährt gegen Baum - Totalschaden

Ein 97-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag in der Nähe von Rostock verunglückt. Nach Polizeiangaben war er auf der B110 unterwegs, kam in Höhe des Abzweigs Pastow von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Dabei habe der Rentner nur leichte Verletzungen erlitten, er sei dennoch in ein Krankenhaus gebracht worden. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der von der Polizei mit 10.000 Euro beziffert wird.

