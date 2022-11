Salzlager mit 22.000 Tonnen gefüllt - Winterdienst ist startklar Stand: 04.11.2022 13:39 Uhr Der Winterdienst ist für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Die Straßenmeistereien horten fast 22.000 Tonnen Streusalz. Insgesamt kümmern sich 25 Straßenmeistereien um knapp 6.500 Kilometer Straßen in Mecklenburg-Vorpommern.

Der Winterdienst für die Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Land ist gut auf die kommenden Monate vorbereitet, wie Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) am Freitagvormittag bei einem Termin in der Straßenmeisterei Wismar erklärte. Es sei mehr Salz eingelagert worden, als in den vergangenen Jahren bis zum Ende der Wintersaison gebraucht wurde - das waren knapp unter 20.000 Tonnen Streusalz. Jetzt wurden 22.000 Tonnen gehortet und es sollen noch etwas mehr werden. Darüber hinaus gibt es langfristige Lieferverträge, sollte das nicht reichen.

Verkehrsminister ruft Autofahrer zu Geduld auf

Insgesamt 25 Straßenmeistereien kümmern sich um knapp 6.500 Kilometer Straßen im Land. Meyer rief Autofahrer zudem auf, sich auf winterliche Witterungsbedingungen einzustellen und mitunter auch geduldig zu sein. Der Winterdienst sei gut aufgestellt und schnell, könne aber nicht überall gleichzeitig sein. Auf den Autobahnen im Land ist seit Anfang vergangenen Jahres der Bundesdeutsche Autobahn GmbH für den Winterdienst verantwortlich.

