SSC-Volleyballerinnen feiern Arbeitssieg in Neuwied

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin kehren mit dem erwarteten Sieg in der Partie beim VC Neuwied zurück. Der Tabellenführer gewann am Freitagabend trotz einiger Probleme mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:14) beim Schlusslicht, das damit auch in der elften Bundesliga-Partie in dieser Saison ohne Satzgewinn blieb. Für das Team von Cheftrainer Felix Koslowski war es dagegen der zehnte Erfolg im elften Spiel. Ergebnisse und Tabelle

