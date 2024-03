Stand: 30.03.2024 12:49 Uhr Rügen: Urlauber beim Autofahren eingenickt

Am Sonnabendmorgen ist ein Urlauber auf Rügen nach eigenen Angaben beim Autofahren eingeschlafen und mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzte sich der 55-Jährige schwer. Der Tourist aus Thüringen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei wurde der Pkw abgeschleppt. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Morgen auf der Kreisstraße 2 in Richtung Dranske.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.2024 | 12:00 Uhr