Stand: 24.02.2023 11:12 Uhr Rügen: Erstmals LNG von Schiff auf Lastwagen umgeladen

Im Hafen Sassnitz-Mukran auf Rügen ist in den vergangenen Tagen erstmals Flüssigerdgas (LNG) von einem Schiff direkt auf Lastwagen umgeladen worden. Es soll sich dabei um den ersten derartigen Umschlag in Deutschland handeln, teilte das Unternehmen Avenir LNG mit. Weiter heißt es, der umgeladene gekühlte Kraftstoff soll an europäische Lkw-Tankstellen geliefert werden. Der deutsche Markt für Lkw-LNG sei einer der größten Europas und werde nicht über die bestehenden LNG-Terminals bedient.

