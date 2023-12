Stand: 27.12.2023 10:02 Uhr Rückkehrertag: Jobbörse der Wirtschaftsföderung in MV

In mehreren Städten werben heute Unternehmen um Fachkräfte. Der "Rückkehrertag" richtet sich an Angehörige, die zum Jahreswechsel hierzulande bei ihren Familien weilen und sich eventuell mit der Absicht tragen, nach Jahren auswärts in die Region zurückzukehren um hier zu arbeiten und zu leben. Der Fachkräftemangel wird mittlerweile von vielen Unternehmen im Land als größtes Problem für ihre wirtschaftliche Entwicklung genannt.

