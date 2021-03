Rostocks heimlicher Nord Stream 2 Deal Stand: 19.03.2021 08:03 Uhr Nun hat die große Geopolitik die Hansestadt Rostock erreicht. Regelmäßig sichtbar wird das am MAGEB Süd Kai in Rostock-Groß Klein.

von Jürgen Opel, Reiko Pinkert, Martin Möller, NDR 1 Radio MV

Offshore Versorger machen fest, Material und Ausrüstung für die Nord Stream 2-Baustelle werden verladen, Mannschaften ausgetauscht. Am Eisentor sorgt ein Wachschutz dafür, dass Unbefugte dem Gelände fernbleiben. Fast alles, was mit der umstrittenen Ostseepipeline zu tun hat, wird sehr diskret behandelt. Denn US-Außenminister Antony Blinken droht jedem Unternehmen, das an der Nord Stream 2 Pipeline beteiligt ist, mit Sanktionen. Sie sollen die Arbeit an der Pipeline besser sofort einstellen. Die USA verfolge das Projekt genau und werte alle Informationen über beteiligte Firmen aus, so der frisch gebackene Chef des US State Department.

ROKAI GmbH soll Bau von Nord Stream 2 vorantreiben

Rostocks Eintritt in das Pokerspiel um Nord Stream 2 ist nur knapp einen Monat her. Der Pachtvertrag für den Kai wurde am 23. Februar im Hauptausschuss der Bürgerschaft behandelt und abgesegnet. Nicht erwähnt wurde dabei, dass die Pächterin, die ROKAI GmbH gegründet wurde, um den Bau der Ostseepipeline voranzutreiben. Stattdessen ist im Pachtvertrag die Rede von Offshore-Versorgungsschiffen für Windkraft und andere Anlagen. Rostocks Pressesprecher Ulrich Kunze räumt Informationsdefizite ein. "Also im Nachgang stellte sich heraus, dass dieses Wissen nicht alle im Raum hatten, die darüber entschieden haben, was der Pächter dort letztendlich vorgeschlagen hat. Das war, wie sich im Nachgang herausstellte, für einige ein Problem."

Grüne kritisieren unzureichende Informationen

Andrea Kröhnert von Bündnis 90/Die Grünen konnte die Akten einsehen und ist sauer: "Ich muss mich als ehrenamtliches Bürgerschaftsmitglied darauf verlassen können, dass Beschlussvorlagen der Verwaltung sachlich so verfasst sind, dass sie nichts Falsches vorgaukeln und ich dann bei meiner Abstimmung politisch auch meine Meinung vertreten kann." Den Akten habe sie außerdem entnommen, dass den Beteiligten klar war, dass es sich um eine heikle Angelegenheit handelt, die zudem bereits seit Dezember 2020 in der Verwaltung behandelt wurde. Dessen Chef ist Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Nach Angaben seines Sprechers wusste er, dass eine Firma Gewerbeflächen sucht, über die Dienstleistungen für Nord Stream 2 abgewickelt werden sollen. Dass hinter dem Kai-Pächter ROKAI gleichzeitig Nord Stream2 steht, habe er zum Zeitpunkt der Hauptausschusssitzung aber nicht gewusst, so Ulrich Kunze.

ROKAI GmbH soll vor US Sanktionen schützen

Nach Angaben der Hansestadt hat die ROKAI GmbH einen Vertrag mit der Umwelt-Stiftung des Landes geschlossen, die Firmen vor Sanktionen der US-Regierung schützen soll. Deren maßgeblicher Architekt ist Verkehrsminister Christian Pegel (SPD). Der Sozialdemokrat mag aber nicht über das Thema Sanktionen sprechen. Versuche, Minister Pegel ins NDR-Landesfunkhaus einzuladen, sind immer wieder aus Termingründen gescheitert.

Gefahren durch US-Sanktionen für Rostock werden geprüft

Stadtsprecher Kunze glaubt nicht, dass Gefahren durch US-Sanktionen drohen. Regierungsbehörden, Gebietskörperschaften, wie die Stadt Rostock und staatliche Institutionen seien sicher. Vorsichthalber lässt die Stadt das aber noch einmal rechtlich prüfen. Sascha Lohmann von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) rät dazu. Der promovierte Sanktionsexperte hält es im Moment für unwahrscheinlich, dass öffentliche Institutionen und die Umwelt-Stiftung des Landes mit Sanktionen belegt werden. Rechtlich sei dies seiner Ansicht nach aber durchaus möglich. Dazu bedürfe es allerdings einer weiteren Eskalation im Konflikt zwischen den USA und Russland. Lohmanns Meinung nach hat der ehemalige US Präsident Donald Trump im Umgang mit Russland noch den Schongang gewählt. Bei Biden sei der Schleudergang zu erwarten.

Wirtschaftlicher Schaden könnte groß werden

Geographisch ist Russland Rostock deutlich näher als die USA. Wirtschaftlich sieht das anders aus. Platzhirsch AIDA Cruises beispielsweise ist eine Tochter des Carnival Konzerns mit Sitz in Miami/Florida. Und auch die anderen Kreuzfahrtreedereien, die vor der Pandemie regelmäßig in Warnemünde und im Seehafen festmachten, gehören mehrheitlich amerikanischen Reedereien oder Finanzinvestoren. Sollten die wegbleiben, könnte der Schaden groß werden. Vielleicht legen die russischen Versorger deshalb am MAGEB-Kai am westlichen Warnowufer und nicht im Seehafen an. Beide sind rechtlich und wirtschaftlich voneinander getrennt. Sicher ist sicher.

