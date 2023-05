Stand: 12.05.2023 11:58 Uhr Rostocks Ex-Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen jetzt CDU-Mitglied

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister und ehemaliger Bürgermeister Rostocks, Claus Ruhe Madsen, ist jetzt Mitglied der CDU. Madsen sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, er habe den Parteieintritt am Donnerstagabend vollzogen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet. “Wenn man in die Politik einsteigt, möchte man mitgestalten [...] Und das kann man nun mal schwerer als Parteiloser und besser, wenn man an Bord ist.” Für ihn sei die Entscheidung bereits lange klar gewesen.Seit Ende Februar 2023 ist Madsen auch deutscher Staatsbürger. Die dänische Staatsbürgerschaft will Madsen neben seiner deutschen behalten.

