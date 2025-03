Rostocker Unternehmerin ist Frau des Jahres 2025 in MV Stand: 07.03.2025 19:33 Uhr Eine Rostocker Unternehmerin ist von der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zur "Frau des Jahres" gekürt worden. Yvette Dinse berät andere Frauen auf dem Weg in die Selbstständigkeit.

Die diesjährige Frau des Jahres Mecklenburg-Vorpommerns ist Yvette Dinse. Die Rostockerin gründete vor 14 Jahren ihr Beratungs-Unternehmen "Kontor Sieben". Damit stärke sie insbesondere Frauen in der Wirtschaft, indem sie diese unterstützt, selbst Unternehmen zu gründen, so Gleichstellungsministerin Jaqueline Bernhardt (Linke) im Namen der Landesregierung. Ein Drittel der rund 60.000 Selbstständigen in Mecklenburg-Vorpommern sind Frauen. Für die Auszeichnung zur Frau des Jahres wurden 38 Vorschläge eingereicht.

300 Gäste beim Frauentagsempfang

Rund 300 Gäste nahmen am Freitagabend am Empfang zum Internationalen Frauentag im Staatstheater Schwerin teil. Anlässlich des Frauentags am Sonnabend wies Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch auf das Thema Gewalt gegen Frauen hin. Sie begrüße, dass der Bund zum Beispiel Hilfsangebote wie Frauenhäuser unterstütze, so Schwesig.

Weitere Informationen Chirurgin aus Greifswald ist "Frau des Jahres" Yvonne Winkler leitet eine große Praxis in Greifswald und setzt sich für den weiblichen Nachwuchs in ihrem Bereich der Medizin ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.03.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock