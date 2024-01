Rostocker Hafen: Fischkutter "Seeadler" soll inspiziert werden

Stand: 29.01.2024 12:38 Uhr

Am Rostocker Stadthafen ist die Bergung eines 60 Tonnen schweren Fischkutters angelaufen, der bereits im November gesunken war. Die Wasserschutzpolizei will das Schiff in einer Werft untersuchen.