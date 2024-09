Rostock: Wasserrohrbruch lässt Grundstücke vollaufen Stand: 02.09.2024 17:27 Uhr Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel ist am Montag eine Trinkwasserhauptleitung gebrochen. Dadurch stehen eine Straße und mehrere Grundstücke unter Wasser.

Am Montagmittag hat ein Wasserrohrbruch in Rostock-Toitenwinkel dafür gesorgt, dass eine Straße und mehrere Grundstücke unter Wasser stehen. Eine Trinkwasserhauptleitung war, vermutlich aus Altersgründen, gebrochen. Auf dem Gelände der Fischkutter Jugend- und Begegnungsstätte e.V. sei eine Fontäne aus dem Boden geschossen. Wie viel Wasser dabei genau ausgetreten ist, konnte der Versorger "Nordwasser GmbH" in Rostock noch nicht sagen.

Drei Häuser ohne Trinkwasser

Drei Häuser seien aktuell ohne Trinkwasser. Die Krummendorfer Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Einige Menschen mussten aufgrund der großen Wassermenge von Einsatzkräften huckepack über die Straße getragen werden. Mehrere Grundstücke seien durch den Rohrbruch vollgelaufen. Die Eigentümer schützten ihre Häuser nun provisorisch mit Brettern und schöpften mit Eimern Wasser vom Gelände.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.09.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock