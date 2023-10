Stand: 18.10.2023 05:48 Uhr Rostock: Vier neue Flüchtlingsunterkünfte geplant

In Rostock plant die Stadtverwaltung zu Beginn des kommenden Jahres vier neue Flüchtlingsunterkünfte. Dazu zählen zwei Containerdörfer im Osthafen und in Toitenwinkel, ein ehemaliges Studentenwohnheim und ein derzeit als Bordell genutztes Gebäude in Bramow. Eine weitere Flüchtlingsunterkunft soll in einem stillgelegten Hotel ausgebaut werden. Das hat Sozialsenator Steffen Bockhahn (parteilos) Dienstagabend bekannt gegeben. Insgesamt sollen 850 neue Plätze für Geflüchete entstehen, um die Unterbringung in Sporthallen zu vermeiden. Für die geplante Container-Unterkunft mit 250 Plätzen im Osthafen liegt bereits die Baugenehmigung vor. Die Container können ab der kommenden Woche aufgestellt werden.

