Rostock: Unbekannter bedroht zwei Frauen auf Hundespaziergang

In Elmenhorst bei Rostock hat am Montagnachmittag ein Mann zwei Frauen bedroht, die mit ihren Hunden spazieren waren. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall, als die Hunde sich dem Mann auf einer Wiese näherten. Das habe ihm so missfallen, dass er ein Messer zog und die Hundebesitzerinnen verbal bedrohte. Dann habe er sich entfernt. Als die Polizei mit der Suche begann, sei er erst auf einen nahegelegenen Golfplatz und danach in Richtung eines Wohngebietes geflohen. Ein Hubschrauber kam zum Einsatz, trotzdem konnten die Beamten den Verdächtigen nicht stellen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann, der von den bedrohten Frauen als 40- bis 50-Jähriger mit kurzen grauen Haaren, dunkler Hose, hellem Basecap und gelbem T-Shirt mit Aufdruck beschrieben wurde.

