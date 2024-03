Stand: 10.03.2024 20:27 Uhr Rostock: Seawolves weiter ohne Erfolg im Jahr 2024

Die Bundesliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben am Sonntagabend die Heimpartie gegen Alba Berlin mit 75:76 verloren. Ein Sieg gegen den elffachen Deutschen Meister schien schon im Voraus eine fast unlösbare Aufgabe zu sein. Zuletzt hatten die Seawolves neunmal in Folge verloren und starteten als Viertletzter der Tabelle in die Partie gegen Berlin. Außerdem mussten die Rostocker auf den angeschlagenen Sid-Marlon Theis verzichten. Auch Wes Clark musste aussetzen, da maximal sechs ausländische Spieler im Kader stehen dürfen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.03.2024 | 20:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Basketball