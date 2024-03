Stand: 17.03.2024 08:22 Uhr Rostock Seawolves kassieren elfte Niederlage in Folge

Die Rostock Seawolves haben in der 1. Basketball-Bundesliga die elfte Niederlage in Folge kassiert. Beim Tabellenvorletzten Academics Heidelberg verloren die Rostocker am Sonnabend mit 86:88, obwohl sie das Spiel über weite Strecken im Griff hatten und im letzten Viertel kurzzeitig mit 14 Punkten führten. Die Rostocker haben in 23 Saisonspielen nur sechs Erfolge holen können. In der Tabelle hat das Team nur noch einen Sieg Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

