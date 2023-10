Stand: 02.10.2023 06:20 Uhr Rostock: Seawolves holen sich ersten Saisonsieg

Nach einem Krimi und zwei Verlängerungen haben die Rostock Seawolves ihren ersten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Mehr als 4.000 Fans brachten die Stadthalle Rostock am Sonntag zum Kochen. Nach dem 93 zu 93 ging es für die Rostocker in zwei Verlängerungen. Am Ende setzten sich die Seawolves gegen Academics Heidelberg mit 122 zu 113 durch.

