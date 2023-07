Stand: 10.07.2023 17:09 Uhr Rostock: Schwerer Unfall mit Fahrerflucht

Am Sonntag ist bei einem Verkehrsunfall in der Rostocker Südstadt ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 50-Jährige mit seinem Zweirad auf der linken Spur des Südrings unterwegs, als ein Auto ihn von rechts abdrängte. Ob das absichtlich geschah, habe man nach den ersten Ermittlungen noch nicht feststellen können. In der Folge sei der Motorradfahrer gegen den Bordstein gestoßen und gestürzt. Ungeachtet dessen sei der Autofahrer oder die Autofahrerin weitergefahren. Der 50-Jährige wurde mit mehreren Frakturen in die nahe Südstadt-Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

