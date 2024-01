Stand: 29.01.2024 05:08 Uhr Rostock: Scheunenbrand verursacht 500.000 Euro Schaden

Der Brand einer Scheune in Tarnow (Landkreis Rostock) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von einer halben Million Euro verursacht. Die 800 Quadratmeter große Scheune habe am späten Sonntagabend aus bisher unbekannten Gründen gebrannt, teilte die Polizei am Montag mit. In der Scheune wurden Baumaterialien, ein Auto und ein Anhänger gelagert. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zur Brandbekämpfung waren 69 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bützow, Gülzow und Tarnow im Einsatz.

