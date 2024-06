Stand: 14.06.2024 07:15 Uhr Rostock: Rote Panda-Dame "Jordan" in Zoo eingezogen

Im Rostocker Zoo ist ein Weibchen der Art Roter Panda - auch Katzenbär, Feuerfuchs oder Kleiner Panda genannt - eingezogen. "Jordan" ist der Name der kleinen roten Einzelgängerin. Die Art stammt aus dem Himalaya und gilt als gefährdet. In der freien Natur gibt es schätzungsweise nur noch weniger als 10.000 erwachsene Tiere. Jordan kam vor etwa einem Monat nach Rostock, sie stammt aus einem tschechischen Zoopark und wird am Freitag offiziell im Zoo vorgestellt.

