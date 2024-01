Stand: 28.01.2024 07:07 Uhr Rostock: Rettungswagen kollidiert mit Auto

Ein Autofahrer hat am Sonnabendnachmittag bei Rövershagen (Landkreis Rostock) einen Rettungswagen im Einsatz übersehen und ist bei dem Unfall verletzt worden. Der Rettungswagen war in Richtung Rostock unterwegs, um einen Patienten mit Herzinfarkt in die Klinik zu fahren, wie die Polizei mitteilte. Der 62 Jahre alte Autofahrer bemerkte das herannahende Fahrzeug nicht und überquerte bei für ihn grüner Ampel die Straße. Der Rettungswagen kollidierte mit dem Heck des Autos, das auf eine Verkehrsinsel geschleudert wurde. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Herzinfarktpatient wurde mit einem anderen Rettungswagen nach Rostock gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 20.000 Euro.

