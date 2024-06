Stand: 17.06.2024 16:21 Uhr Rostock: Räder und Werkzeug im Wert von 100.000 Euro sichergestellt

Bei einer Kontrolle im Überseehafen Rostock hat die Bundespolizei in einem Reisebus mit rumänischem Kennzeichen 62 Carbonräder, E-Bikes, zwei Elektroroller und hochwertiges Werkzeug sichergestellt. Laut Polizei waren die Sitze des Busses ausgebaut und die Fahrräder stapelten sich - teilweise noch mit Schlössern versehen - bis zur Decke. Der 18- jährige Fahrer gab an, dass er das Material in Kopenhagen eingeladen habe. Die Polizei hat die Gegenstände sichergestellt und ermittelt nun wegen des Verdachts der Hehlerei.

