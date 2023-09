Stand: 21.09.2023 16:21 Uhr Rostock: Radfahrer verfolgt Betrügerin und bringt Beute zurück

Am Mittwoch ist ein Fahrradfahrer in Rostock Zeuge eines Trickbetrugs geworden und hat die Tat verhindert. Laut Polizei war einer 65-Jährigen vorgetäuscht worden, eine enge Freundin säße in Haft und benötige eine Kaution. Die Frau sei darauf eingegangen und habe einer Unbekannten diverse Wertsachen übergeben. Als diese nicht wie angekündigt mit den Wertsachen Richtung Amtsgericht ging, sei das Opfer hinterhergeeilt und habe auf sich aufmerksam gemacht. Der Radler habe daraufhin die Verfolgung der Täterin aufgenommen, der Frau ihre Beute entrissen und sie dem Betrugsopfer zurückgebracht. Die Täterin flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.09.2023 | 17:30 Uhr