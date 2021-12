Stand: 17.12.2021 14:47 Uhr Rostock: Preis für Ex-Bundespräsident Joachim Gauck

Alt-Bundespräsident Joachim Gauck wird mit dem mit 25.000 Euro dotierten Point-Alpha-Preis 2022 ausgezeichnet. Gauck habe unbeirrt die Partei der Opfer ergriffen und unmissverständlich die Verbrechen des SED-Unrechtsregimes benannt, ohne das Regime und die Menschen in der DDR gleichzusetzen, teilte der Präsident des Kuratoriums Deutsche Einheit (KDE), Christian Hirte, mit. Bereits als evangelisch-lutherischer Pfarrer habe Gauck eine kritische Haltung gegenüber dem SED-Regime vertreten. Der Point-Alpha-Preis wird seit 2005 in der gleichnamigen Gedenkstätte an der hessisch-thüringischen Grenze verliehen. "Point Alpha" hieß ein US-Militärcamps dort. | 17.12.2021 14:46