Stand: 25.04.2024 10:25 Uhr Rostock: Polizei findet Cannabispflanzen und Zyankali in Wohnung

Die Polizei hat am Mittwochabend nach dem Hinweis eines Bürgers die Wohnung eines 45-jährigen Deutschen in Rostock durchsucht. Dabei fanden die Ermittlerinnen und Ermittler eigenen Angaben nach 25 Cannabispflanzen in zwei Aufzuchtzelten, diverse Betäubungsmittel sowie vermutlich Zyankali und Pflanzenschutzmittel. Daraufhin seien zehn weitere Mieter aus dem Haus evakuiert worden. Die Chemikalien seien von der Feuerwehr verpackt und der Polizei zur Analyse übergeben worden. Der Bewohner sei vorläufig festgenommen, bereits in der vergangenen Nacht aber wieder entlassen worden. Die Ermittlungen laufen.

