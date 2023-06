Stand: 13.06.2023 12:09 Uhr Rostock: Notrufmissbrauch löst Großeinsatz an Schule aus

Zwei Schüler haben am Dienstagvormittag einen Polizei-Großeinsatz in der Baltic Schule in Rostock-Toitenwinkel ausgelöst. Laut Polizei haben sie per Notruf gemeldet, dass ein Jugendlicher mit einer Pistole am Hosenbund das Schulgebäude betreten hätte. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte hätten daraufhin das Gebäude durchsucht, aber keinen Hinweis auf einen Bewaffneten in der Schule vorgefunden. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich bei dem Alarm um einen Notrufmissbrauch handeln. Man habe mit den beiden Hinweisgebern im Alter von 13 und 16 Jahren gesprochen und eine Ernsthaftigkeit der Lage ausschließen können.

