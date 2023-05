Rostock: Mutmaßliche Drohung im Bus löst Polizeieinsatz aus

Stand: 26.05.2023 06:43 Uhr

In Rostock haben am Donnerstagabend drei Jugendliche aus einem Bus der Linie 119 per Notruf eine Drohung gemeldet und damit schwer bewaffnete Einsatzkräfte auf den Plan gerufen.