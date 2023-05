Stand: 18.05.2023 09:19 Uhr Rostock: Mann zuhause angegriffen und schwer verletzt

In Tarnow (Landkreis Rostock) haben eine 46-Jährige und ein 32-Jähriger einen Mann in seiner Wohnung attackiert und schwer verletzt. Laut Polizei beschuldigen die Angreifer den 44-jährigen Geschädigten des Diebstahls und suchten ihn gegen 23 Uhr bei sich zuhause auf. Sie hätten sich gewaltsam Zutritt zu seiner Wohnung verschafft und auf den Mann eingeschlagen und -getreten. Zuvor hätten sie gemeinsam größere Mengen Alkohol konsumiert. Zeugen seien aufgrund des Lärms aufmerksam geworden und dem Geschädigten zu Hilfe geeilt. Dieser sei dann mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma, massiven Schnittverletzungen, Rippenbrüchen und starken Blutungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

