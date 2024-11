Rostock: Mann springt mit Säugling aus zehntem Stock Stand: 19.11.2024 18:22 Uhr In Rostock-Schmarl ist ein Mann mit einem Baby aus dem zehnten Stock eines Hochhauses gesprungen. Das neun Monate alte Kind ist schwer verletzt, der Mann hat nicht überlebt.

Im Rostocker Stadtteil Schmarl ist am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Mann mit einem Baby aus dem zehnten Stock eines Hochhauses gesprungen. Laut Polizei wurde das neun Monate alte Baby schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 34-jährige Mann hat nicht überlebt.

Verhältnis zum Kind noch unklar

In der Wohnung sei außerdem eine 23-jährige Frau mit schweren Verletzungen gefunden worden. Sie wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei schwebt sie in Lebensgefahr. Über den Hintergrund der Tat und in welchem Verhältnis die drei zueinander standen, sei noch nichts bekannt. Ein Suizid sei nicht auszuschließen. Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Haben Sie suizidale Gedanken oder haben Sie diese bei einem Angehörigen/Bekannten festgestellt? Hilfe bietet die Telefonseelsorge: Anonyme Beratung erhält man rund um die Uhr unter den kostenlosen Nummern 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222. Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter http://www.telefonseelsorge.de.

Weitere Informationen Suizidgedanken? Es gibt Auswege! Auch in scheinbar ausweglosen Situationen gibt es Menschen, die Ihnen helfen können. Hier gibt es Links und Telefonnummern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.11.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock