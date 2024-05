Stand: 25.05.2024 13:43 Uhr Rostock: Mann bei Arbeitsunfall im Seehafen schwer verletzt

Am frühen Morgen verletzte sich ein Mann bei einem Arbeitsunfall im Rostocker Seehafen schwer. Der 55-Jährige stürzte nach der Überprüfung eines Klimagerätes durch ein Hallendach sechs Meter in die Tiefe und kam auf einem Podest zum liegen. Wie die Stadt mitteilte, konnte aufgrund der Größe der Halle die Rettung über eine Drehleiter der Feuerwehr gewährleistet und der 55-Jährige noch vor Ort durch einen Notarzt versorgt werden. Der Mann wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die Universitätsmedizin Rostock gebracht. Nach ersten Einschätzungen vor Ort erlitt er eine Ellenbogenfraktur und eine Kopfplatzwunde. Die Ursache des Sturzes ist bisher noch nicht bekannt. Laut Kriminalpolizei gab es keine Verstöße gegen Sicherheits- und Arbeitsschutzbestimmungen.

