Stand: 23.08.2023 17:06 Uhr Rostock: Letzte große DDR-Altlast von MV beseitigt

Auf dem Gelände einer ehemaligen Chemiefabrik in Brinckmansdorf sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Bis 1992 wurden dort Lösungsmittel hergestellt und gelagert, die den Boden stark verunreinigt haben. Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten hat den kontaminierten Boden größtenteils abgetragen, mit über 60.000 Tonnen neuem Material aufgeschüttet und zusätzlich verdichtet. So soll verhindert werden, dass übrig gebliebene Schadstoffe vom Regen in die Warnow und in das Trinkwasser der Rostocker gespült wird. Die Sanierung des acht Hektar großen Areals hat knapp 12 Millionen Euro gekostet und 15 Jahre gedauert. Es zählt zu den größten Sanierungsprojekten von Altlasten in ganz Mecklenburg Vorpommern. Die Kosten dafür trägt das Land.

