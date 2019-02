Stand: 06.02.2019 17:39 Uhr

Rostock-Laage: Kurzarbeit für Flughafen-Personal?

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania sieht Mecklenburg-Vorpommerns Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) derzeit keine Anzeichen für ein drohendes Aus für den Flughafen Rostock-Laage. Kurzarbeit für das Flughafenpersonal sei aber nicht ausgeschlossen. "Wir gehen davon aus, dass wir eine Durststrecke vor uns haben", sagte Pegel dem NDR.

Insolvenz angemeldet - Rostock verliert viele Passagiere

Die Fluggesellschaft hatte am Montag beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg Insolvenz angemeldet und seinen Betrieb komplett eingestellt. Der Flughafen Rostock-Laage verliert dadurch voraussichtlich fast die Hälfte seiner Passagiere. Von den knapp 300.000 Rostocker Passagieren im vergangenen Jahr war fast die Hälfte mit Germania geflogen. Insgesamt wurden 14 Ferienziele von Germania von Rostock-Laage aus angeflogen.

Kreuzfahrtsaison soll Durststrecke überwinden

Geschäftsführung und Betriebsrat würden nach der Germania-Pleite darüber nachdenken, die Arbeitszeit für die Beschäftigten am Airport herunterzufahren, sagte Pegel. Das sei aber nur ein Übergangsszenario, weil mit der beginnenden Kreuzfahrtsaison die Durststrecke überwunden werden könnte und dann das gesamte Personal wieder gebraucht werde. Das könne bereits im Mai der Fall sein.

Keine höheren Zuschüsse geplant

Eine Erhöhung der Zuschüsse, gezahlt von den Gesellschaftern und vom Land, sei aktuell kein Thema, hieß es bereits zuvor aus dem Ministerium. Erst wenn alle Möglichkeiten, neue Partner für das Tourismusgeschäft in Rostock-Laage zu gewinnen, geprüft worden sind, könne die Situation gegebenenfalls neu bewertet werden.

Germania-Insolvenz: Sorge um Rostock-Laage Nordmagazin - 05.02.2019 19:30 Uhr Der Flughafen Rostock-Laage ist von der Insolvenz der Berliner Fluggesellschaft Germania massiv betroffen. Die Chefin des Flughafens arbeitet seit Wochen an einem Notplan.







Rostocks OB: Land in der Verantwortung

Gesellschafter des Flughafens sind die Stadt Rostock, der Landkreis Rostock und die Stadt Laage. Insgesamt erhielt der Airport rund 2,8 Millionen Euro Zuschüsse vom Land und den drei Gesellschaftern. Rostocks Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) warnte im Namen der Mitgesellschafter: "Das ist ein bitterer Schlag für den Flughafen. Es bringt das Land in eine noch größere Verantwortung für den Landesflughafen." Denn bislang trügen im Wesentlichen die Gesellschafter die Kosten des Flughafens. "Jetzt ist ein Hilferuf aus Rostock erforderlich." Flughafen-Chefin Dörthe Hausmann sucht derzeit intensiv nach Fluggesellschaften aus dem Ausland, die für Germania einspringen können.

Insolvenz kam nicht überraschend

Wie eine Sprecherin des Rostocker Flughafens mitteilte, sei die Nachricht von der Pleite nicht ganz überraschend gekommen. Seit Bekanntwerden der finanziellen Schwierigkeiten der Airline Anfang Januar habe sich die Geschäftsleitung bereits auf einen möglichen Ausfall vorbereitet und sich um Ersatz bemüht. Ergebnisse veröffentlichte das Unternehmen jedoch bislang nicht. "Wir werden aber sicherlich keine Gesellschaft finden, die alle Strecken übernehmen kann", so Hausmann. Für dieses Jahr seien auf dem deutschen Markt alle Kapazitäten verplant.

Mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr

Als Grund für die Insolvenz gibt die Airline technische Probleme an den Flugzeugen, Preissteigerungen für Treibstoff und die Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar an. Germania war seit 2012 in Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Germania ist eine deutsche Fluggesellschaft mit einer mehr als 30-jährigen Geschichte. Sie wurde 1986 gegründet, seit 2009 ist Berlin der Firmensitz. Auf der Kurz- und Mittelstrecke beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Zusammen mit der Schweizer Germania Flugbetrieb AG und der Bulgarian Eagle betrieb Germania zuletzt 37 Flugzeuge.

