Rostock: Kind in fremde Wohnung gelockt und geküsst Stand: 23.07.2023 14:57 Uhr Die Kriminalpolizei in Rostock ermittelt gegen einen Asylbewerber aus Mauretanien. Er soll gestern ein Kind im Stadtteil Lichtenhagen sexuell missbraucht haben.

Der 55 Jahre alte Mann soll gestern ein 7-jähriges Mädchen am Pfandautomaten eines Supermarktes angesprochen und es gegen 20 Uhr am Abend in seine Wohnung in Lichtenhagen gelockt haben. Dort, so die Polizei, habe er das Kind mehrfach geküsst. Dem Mädchen war das unangenehm, es verließ die Wohnung und berichtete davon ihrem Vater. Der suchte zu der Zeit schon nach seiner Tochter und traf anschließend auf der Straße auf den Tatverdächtigen. Er hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Kriminalpolizei Rostock ermittelt

Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Der Rostocker Kriminaldauerdienst durchsuchte die Wohnung des 55-Jährigen und sicherte Spuren. Bislang ist der Mann nicht einschlägig in Erscheinung getreten, deswegen bleibe er auf freiem Fuss. Laut Polizei sollte der Mann aus Mauretanien abgeschoben werden, diese Abschiebung sei aber ausgesetzt gewesen. Weitere Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Rostock geführt.

