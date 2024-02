Stand: 19.02.2024 06:04 Uhr Rostock: Johanna Martin ist Deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf

Die Leichtathletin Johanna Martin aus Rostock hat am Sonntag in Leipzig die Deutsche Meisterschaft im Sprint über 400 Meter gewonnen. Die 17-Jährige vom 1. Leichtathletikverein (LAV) Rostock ist auch Titelverteidigerin bei den U20-Meisterschaften - in diesem Wettkampf wird sie am kommenden Wochenende in Dortmund starten.

