Stand: 15.05.2024 11:01 Uhr Rostock: Hansa offenbar vor Verpflichtung von Shapourzadeh

Beim FC Hansa Rostock ist die Entscheidung über einen neuen Direktor Profifußball offenbar gefallen. Wie die "Bild" am Mittwochmorgen berichtet, soll Amir Shapourzadeh den Posten bei dem Tabellen-17. der Zweiten Liga in Zukunft einnehmen. Der 41-Jährige war bis Anfang Februar Sportdirektor beim Nordrivalen VfL Osnabrück und ist aktuell noch als Berater des Managements bei den Niedersachsen tätig. Der Deutsch-Iraner würde an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Als Spieler stand Shapourzadeh von 2004 bis 2008 bei Hansa unter Vertrag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.05.2024 | 11:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Hansa Rostock