Stand: 09.04.2024 18:44 Uhr Rostock: Gesunkene Jacht aus dem Fischereihafen geborgen

In der Nähe des Rostocker Fracht- und Fischereihafens ist am Dienstag eine 65 Jahre alte Segeljacht aus der Warnow geborgen worden. Vor gut zwei Wochen war das in Bremen gebaute Schiff plötzlich gesunken. Die zweimastige Ketsch lag bereits völlig entkernt an der Kaikante vertäut und sollte demnächst restauriert werden. Ein Schwimmkran der Firma Baltic Taucher hat das über 30 Meter lange Boot nun an Land gehoben.

