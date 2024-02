Stand: 20.02.2024 05:17 Uhr Rostock: Gedenken an Anschlags-Opfer von Hanau

Auch in Rostock ist am Montagabend der Opfer der rassistischen Anschläge in Hanau vom Februar 2020 gedacht worden. Am Doberaner Platz versammelten sich laut Polizei rund 180 Menschen, um in Redebeiträgen, mit Musik und Kerzen an die neun Getöteten zu erinnern. Dabei wurden auch Audiobotschaften von Hinterblieben abgespielt und Kränze und Blumen an der "Stele der Empathie" niedergelegt.

